Amichevoli, successo del Portogallo 2-1 sul Cile. Espulso Leao, assist per Conceicao

06/06/2026 | 21:56:47

Serata di tante amichevoli in preparazione al Mondiale per diverse Nazionali. La prima a chiudere è il Portogallo, che batte 2-1 il Cile. Amichevole un po’ con qualche polemica, con una rissa che ha visto un doppio rosso per Leao e Roman.

Nella ripresa i gol, Guedes al 58′, al 75′ Bruno Fernandes su assist dello juventino Conceicao. Nel finale, gol della bandiera dei sudamericani con Cepeda.

Foto: Instagram personale