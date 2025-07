Amichevoli: successi per Lecce, Pisa e Verona

27/07/2025 | 20:41:05

Pomeriggio con amichevoli pre campionato per diverse squadre di serie A. Il Verona ha vinto 6-0 contro la Virtus Verona, nel derby (la Virtus gioca in Serie C). Vince anche il neopromosso Pisa che batte 1-0 la Pro Vercelli. Bene anche il Lecce che si impone 2-1 sull’ambizioso Spezia (decide Camarda).

