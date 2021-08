Quest’oggi tante squadre di Serie A scenderanno in campo per testare il livello di preparazione in vista dell’inizio di stagione. Di seguito il programma completo delle partite.

Ore 16 West Ham-Atalanta

Ore 17.30 Torino-Pro Vercelli

Ore 18 Udinese-Empoli

Ore 18 Sassuolo-Vicenza

Ore 19 Fiorentina-Espanyol

Ore 19 Sampdoria-Verona

Ore 19.30 Twente-Lazio

Ore 22 Betis-Roma

Foto: Twitter Serie A