Amichevoli Nazionali: quanto di più inutile ed inopportuno in tempi di Covid-19

Si è discusso moltissimo negli ultimi giorni della pausa dedicata alle Nazionali, i club sono con l’acqua alla gola, tra le numerose positività e mancati introiti degli stadi a causa dell’assenza di pubblico.

La necessità di giocare queste sfide di Nations League è stata messa in dubbio un po’ da tutti, le amichevoli di ieri ne avevano ancor meno.

Il caso Vida sta esplodendo, e potrebbe portare a delle conseguenze non banali, con giocatori di Inter e Real Madrid come Brozovic e Modric, coinvolti da vicino, per le convocazioni c’è stato anche l’intervento dell’Asl a cercare di fermare i giocatori di Roma e Fiorentina, dopo le positività di Callejon, Dzeko e degli altri giallorossi.

In un calendario sempre più fitto per i club e con difficoltà crescenti dal punto di vista economico e non solo, le amichevoli di ieri potrebbero aver aggravato una situazione già complicata senza una motivazione valida.