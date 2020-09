Amichevoli: Milan, cinquina al Vicenza. Poker della Roma con il Frosinone

Si sono conclusi poco fa i test amichevoli pre-season di Milan e Roma. Vittoria del Milan nella terzo test, cinquina al Vicenza con doppietta di Castillejo e primo sigillo di Diaz; in gol anche Colombo e Stanga, mentre il gol della bandiera per i veneti porta la firma di Guerra. Buona prova anche per la Roma, che ha superato il Frosinone per 4-1: in gol per i giallorossi Karsdorp, Under, Pellegrini e Mkhitaryan.

Foto: sito ufficiale Milan