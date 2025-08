Amichevoli: l’Udinese supera il Twente, la Roma in scioltezza contro il Lens. Il Bologna batte il Levadiakos

02/08/2025 | 21:28:18

Nelle amichevoli di preparazione estive disputate oggi, sabato 2 agosto 2025, sono arrivate tre vittorie per le squadre italiane. Il Bologna ha superato il Levadiakos per 3-2 in una gara combattuta: doppietta di Immobile e rete decisiva di Dallinga per i rossoblù, mentre per i greci doppietta di Layous non è bastata a evitare la sconfitta. La Roma ha vinto 2-0 sul campo del Lens grazie ai gol di Mancini al 14′ e Soulé al 55′. Nonostante la vittoria, la squadra di Gasperini ha dovuto fare i conti con gli infortuni di Ndicka e Soulé durante la partita. Infine, l’Udinese ha piegato il Twente per 1-0 grazie alla rete di Iker Bravo al 50’, assistito da Atta. Una partita ben gestita dalla difesa friulana, che ha saputo mantenere il vantaggio fino al fischio finale.

FOTO: Instagram Serie A