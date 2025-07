Amichevoli, l’Udinese batte il Qatar. Vincono anche Torino e Genoa, pari tra Parma e Werder

26/07/2025 | 18:32:03

Pomeriggio di amichevoli per le squadre di Serie A. Questo pomeriggio è scesa in campo l’Udinese contro il Qatar, vincendo 3-0 con le reti di Davis, Bravo ed Ekkelenkamp. Successo anche per il Genoa di Vieira, che sconfigge 3-2 il Mantova grazie ai gol di Venturino, Marcandalli e Thorsby, dei lombardi sono andati in rete Radaelli e Galuppino. Il Torino ha battuto invece la Cremonese 4-1, gol di Tameze, Ilic, Adams e Balcot, per la Cremonese in gol De Luca. Finisce 0-0 invece tra Parma e Werder Brema.

FOTO: X Torino