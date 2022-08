Amichevoli, la Serie A sfida la Liga. Il programma

Ultime amichevoli in vista dell’imminente partenza del prossimo campionato di Serie A. Tante le sfide tra le italiane e le spagnole. Atalanta, Fiorentina e Lazio chiuderanno il loro precampionato in Spagna. La squadra di Gasperini affronterà il Valencia alle ore 20.30. Alla stessa ora i biancocelesti di Sarri scenderanno in campo con il Valladolid. E per chiudere la squadra di mister Italiano affronterà il Betis Siviglia (ore 21). Anche l’Inter affronterà una spagnola, per la precisione il Villarreal con calcio d’inizio previsto per le 20.30. Il Milan, invece, chiuderà il proprio precampionato con il L.R. Vicenza. Il programma completo.

20:00 Valladolid-Lazio

20:30 L.R Vicenza-Mila

20:30 Inter-Villarreal

21:00 Betis-Fiorentina

21:00 Valencia-Atalanta

Foto: Twitter Pallone Serie A