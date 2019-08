Amichevoli: la Lazio cala il poker al Bournemouth, Atalanta ko a Leicester

In vista della nuova stagione di Serie A, oggi si sono disputate altre quattro amichevoli che hanno coinvolto squadre del massimo campionato italiano. Lazio e Atalanta impegnate in Inghilterra: i bergamaschi hanno perso a Leicester 2-1, mentre i biancocelesti hanno battuto il Bournemouth 4-3. Prestigioso successo per l’Udinese: 2-0 al Besiktas. Mentre termina 1-1 la sfida tra Genoa e Nantes. Questi tutti i risultati:

Leicester-Atalanta 2-1 – 61’ Perez (L), 76’ Vardy (L), 89’ rig. Muriel (A

Bournemouth-Lazio 3-4 – 14’ Correa (L), 20’ Lerma (B), 31’ Solanke (B), 48’ Luis Alberto (L), 54’ Parolo (L), 75’ Correa (L), 82’ Stacey (B)

Nantes-Genoa 1-1 – 28’ Lerager (G), 84’ Lucas Lima (N)

Besiktas-Udinese 0-2 – 47’ Lasagna, 53’ Pussetto

Foto: Twitter ufficiale Lazio