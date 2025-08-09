Amichevoli, la Fiorentina tiene testa al Manchester United: 1-1 a Old Trafford

09/08/2025 | 15:41:02

Un autogol di Gosens e la rete di Sohm decidono la partita tra Manchester United e Fiorentina che finisce 1-1. Una buona prova dei ragazzi di Pioli, che hanno avuto anche diverse occasioni per poter vincere il prestigioso test di Old Trafford. Da segnalare l’uscita dal campo di Comuzzo al 34′, il difensore finito sotto la lente d’ingrandimento del Milan, ha lasciato il campo per un problema alla bocca dello stomaco. Nel finale battuti i rigori come formalità, vincono i Red Devils, decisivo l’errore di Parisi per la Fiorentina.

MANCHESTER UNITED (3-4-2-1): Bayindir; Yoro, Maguire (73′ Shaw), Heaven (73′ de Ligt); Amad, Casemiro (73′ Mainoo), B. Fernandes, Dorgu; Mbeumo (73′ Dalot), Mount (84′ Ugarte); Cunha. All. Amorim

FIORENTINA (3-4-1-2): De Gea (87′ Martinelli); Comuzzo (35′ Kouadio), Ranieri (63′ Viti), Pongracic (79′ Marì); Dodò (83′ Fortini), Sohm (63′ Ndour), Fagioli (83′ Sabiri), Gosens (83′ Parisi); Gudmundsson (79′ Fazzini); Dzeko (63′ Richardson), Kean. All. Pioli

