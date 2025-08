Amichevoli: la Cremonese batte la Pro Patria, Fiorentina ko contro il Leicester. Il Verona pareggia contro il Sudtirol

03/08/2025 | 20:36:24

Si sono disputate oggi tre amichevoli importanti per le squadre di Serie A in preparazione alla nuova stagione. La Cremonese ha chiuso il proprio ritiro estivo con una convincente vittoria per 3-0 contro la Pro Patria. I gol sono arrivati da Bonazzoli al 14′, Baschirotto al 42′ e Barbieri al 48′. La squadra di Davide Nicola ha mostrato buona compattezza e idee chiare in vista dell’esordio ufficiale. Il Verona ha pareggiato per 2-2 contro il Südtirol allo stadio Druso di Bolzano. I gialloblù sono passati in vantaggio con Swiderski, ma hanno subito il pari e il sorpasso degli avversari, prima che la squadra di Zanetti riuscisse a riportare la gara in parità. Un test equilibrato con occasioni da entrambe le parti. La Fiorentina, invece, ha perso per 2-0 contro il Leicester al King Power Stadium. I gol inglesi sono stati realizzati nel primo tempo da Ayew e Fatawu. La squadra di Pioli ha schierato una formazione sperimentale, con i titolari inseriti nella seconda metà della partita, ma non è riuscita a rimontare.

FOTO: Instagram Serie A