Amichevoli internazionali: tris della Francia, Benzema torna e sbaglia un rigore. Tutti i risultati di oggi

Dopo l’agevole vittoria dell’contro San Marino, arrivata nei giorni scorsi, anche altre Nazionali sono scese in campo per testare la propria condizione in vista di Euro2020. C’è stato il ritorno ufficiale dicon la maglia della Francia, con un rigore fallito dal madridista nel tris rifilato al Galles, il pari della Germania con la Danimarca, e non solo. Ecco i risultati di stasera:(1′ Hendry (S), 17′ Depay (O), 64′ Nisbet (S), 79′ Depay (O))

Germania-Danimarca 1-1 – (48′ Neuhaus (G), Poulsen 71′ (D))

Inghiterra-Austria 1-0 – (57′ Saka)

Francia-Galles 3-0 – (35′ Mbappé, 48′ Griezmann, 79′ Dembélé)