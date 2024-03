Amichevoli Internazionali: Reijnders in evidenza nel 4-0 dell’Olanda. Man a segno con la Romania. L’Ungheria batte la Turchia

Serata di amichevoli internazionali in preparazione agli Europei.

Serata con tanti calciatori che militano in Italia protagonisti. Il milanista Reijnders in evidenza nel 4-0 dell’Olanda contro la Scozia. Man, stella del Parma in Serie B, a segno con la Romania nell’1-1 con l’Irlanda del Nord. L’Ungheria batte la Turchia, Rossi batte nel derby italiano Montella.

Questi i rosultati:

Albania-Cile 0-3 ( a Parma)

20’ Vargas, 83’ Bolados, 90’+2’ Davila

Paesi Bassi-Scozia 4-0

40’ Reijnders, 72’ Wijnaldum, 84’ Weghorst, 86’ Malen

Romania-Irlanda del Nord 1-1

7’ Reid (I), 23’ Man (R)

Ungheria-Turchia 1-0

48’ rig. Szoboszlai

Foto: Instagram Reijnders