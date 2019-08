Amichevoli: il Napoli batte il Marsiglia, decide Mertens. Il Genoa passa a Bordeaux

Il Napoli sbanca in amichevole il “Velodrome” di Marsiglia di misura grazie al gol di Mertens: al 38′ Elmas lancia Insigne che allarga per Callejon, tocco di prima per l’inserimento vincente del belga. Vince anche il Genoa, che passa 3-2 sul campo del Bordeaux: decisive le reti di Pinamonti, Zapata e Hiljemark.

Foto: Twitter ufficiale Napoli