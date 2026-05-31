Amichevoli, gli Stati Uniti battono 3-2 il Senegal. Primo gol nel 2026 per Pulisic

31/05/2026 | 23:51:45

Gli Stati Uniti d’America si preparano per il Mondiale e in amichevole battono 3-2 il Senegal. Una gara importante per Pochettino che ritrova il grande assente del 2026 del Milan, ovvero la stella, Christian Pulisic, che non segnava dal 28 dicembre. Prima rete, se pur non ufficiale, per capitan America del 2026. Per il Senegal una doppietta del solito Mané aveva pareggiato le reti di Dest (7′) e Pulisic (20′). Nel finale gara risolta da Balogun. In campo anche McKennie e Weah.

Foto: Instagram Milan