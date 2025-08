Amichevoli, Empoli-Sassuolo 0-0. Il Pisa ne prende tre dal Leverkusen

05/08/2025 | 20:59:04

Proseguono le amichevoli delle squadre italiane, questa sera si sono sfidate Empoli e Sassuolo, con gambe visibilmente pesanti e risultato non andato oltre lo 0-0. Questo il tabellino della gara:

EMPOLI (3-4-2-1): Fulignati (88′ Stubljar); Moray (72′ Monaco), Guarino, Carboni; Ebuehi (64′ Bembnista), Belardinelli (72′ Baralla), Ignacchiti, Moruzzi; Popov (59′ Zanaga), Shpendi; Busiello (64′ Kaczmarski). In panchina: Versari, Perin, Sodero, Asmussen, Pasalic, Tavanti.

Allenatore: Guido Pagliuca

SASSUOLO (4-3-3): Turati (70′ Satalino); Paz (59′ Volpato), Romagna (59′ Walukiewicz), Muharemovic (77′ Odenthal), Doig (59′ Pieragnolo); Iannoni (78′ Missori), Lipani (78′ Koné), Boloca (81′ Pierini); Berardi (81′ Moro), Pinamonti (59′ Alvarez), Laurienté (59′ Fadera). In panchina: Satalino, Zacchi, Mulattieri, Ghion.

Allenatore: Fabio Grosso

Il Pisa, impegnato nella tournèe in Germania, ha perso contro i nettamente superiori tedeschi del Bayer Leverkusen per 3-0. Reti, tutte nel primo tempo, di Andrich, Kofane e Palacios.

Bayer Leverkusen 3-4-2-1: Flekken; Huncapié (46′ Quansah), Tape, Tapsoba; Arthur (31′ Adli, 88′ Culbreath), Palacios (66’Mensah), Andrich, Grimaldo (81′ Hawighorst); Tella (66′ Tella), Maza (46′ Hofman); Kofane (46′ Schick). Hradecky, Lomb, Alfa-Ruprecht, Sarco, Bonface, Traore. All. Ten Hag

Pisa 3-4-2-1: Semper; Canestrelli, Caracciolo (76′ Calabresi), Lusuardi (87′ Mbambi); Touré, Akinsanmiro (76′ Piccinini), Marin (60′ Aebischer), Angori (76′ Durmush); Tramoni (76′ Hojholt), Meister; Lind (46′ Moreo). A disp. Nicolas, Scuffet, Buffon, Rus, Bonfanti, Maucci, Denoon, Leris. All. Gilardino.

