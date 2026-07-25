Amichevoli: Camarda (doppietta) rimonta il Celtic. Fiorentina, non basta Atta: perde col QPR

25/07/2026 | 17:54:31

Il Milan rimonta il Celtic, finisce 2-2 in amichevole. Duran sigla il vantaggio del Celtic. I ritmi si abbassano e il Milan non riesce a uscire, ancora sulle gambe e contro una squadra nettamente più avanti con la preparazione. Duran ne approfitta e serve a Forrest il pallone del raddoppio. Nella ripresa entra Camarda e in sette minuti segna una gran doppietta, ispirato da un bel Chukuwueze. Finisce 2-2 e apprensione per Gila, fermato da un problema alla coscia nel secondo tempo.

La Fiorentina cade in Inghilterra contro il QPR, che va sul 2-0 con Madsen e Kemper, poi il primo gol in viola di Ata su assist di Jimenez. Smyth segna il 3-2 del QPR, mentre Piccoli accorcia le distanze, finirà 3-2.

foto x milan