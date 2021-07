Roma-Siviglia finisce 0-0. I giallorossi non sfruttano la superiorità numerica

È finita a reti bianche l’amichevole tra Roma e Siviglia andata in scena nel pomeriggio. Gli uomini di Mou, nonostante quasi mezz’ora di superiorità numeri per l’espulsione di Gudelj, non sono riusciti a sbloccare il match. Prova abbastanza deludente per i giallorossi, che hanno addirittura rischiato di capitolare più volte nel primo tempo. Meglio, invece, nella ripresa.

Foto: Twitter Roma