Amichevole: Inter scatenata, contro il Lugano termina 5-0

Prima uscita stagionale per l’Inter di Antonio Conte che ad Appiano Gentile ha sfidato gli svizzeri del Lugano. Buona prova per i nerazzurri che si sono imposti per 5-0. L’Inter chiude la pratica già nel primo tempo, calando un poker: apre le marcature il rientrante Dalbert, poi arriva un autogol di Kecskes e una doppietta di Lautaro Martinez. Nella ripresa Lukaku fa 5-0 su rigore.

Foto: Twitter Inter