Amelia: “Il Milan è competitivo e lo ha ampiamente dimostrato”

Marco Amelia, raggiunto dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato del Milan: “E’ competitivo e lo ha ampiamente dimostrato: è vero, l’Inter in questo momento sta facendo molto bene e per i rossoneri sarà fondamentale riuscire a rimanere in scia e provare ad approfittare di qualche eventuale passo falso della capolista. I rossoneri hanno le qualità per non lasciarsi sfuggire l’occasione. Onestamente non credo che sul mercato al Milan serva molto e comunque ci sono Maldini, Massara e Gazidis che sanno benissimo cosa occorre, vivono la quotidianità della squadra di cui sanno tutto. Sono uomini di calcio che conoscono benissimo l’ambiente e di cosa necessita per restare ad altissimo livello”.

FOTO: Twitter Vicenza