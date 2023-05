AMDOUNI, L’INTOCCABILE DEL BASILEA

Stasera al Franchi la Fiorentina ospita il Basilea, gli svizzeri sono oramai ben risaputi per l’ottima tradizione sui giovani di prospettiva e per la trasferta toscana la stella che brilla di più sembra essere quella di Mohamed Zeki Amdouni.

Amdouni è nato in Svizzera da padre turco e mamma tunisina il 4 dicembre 2000. Muove i suoi primi passi calcistici nell’Étoile Carouge Football Club, dove prima gira in tutta la trafila giovanile e poi gioca per due stagioni nella squadra principale in quarta divisione Svizzera. Nel primo anno riesce a segnare 4 volte in 13 presenze mentre nella stagione successiva alza il ritmo e sigla 10 reti in 25 partite. L’ottima seconda stagione gli permette di fare il grande salto e nel luglio del 2019 firma con il Football Club Stade Lausanne-Ouchy, giocando in Serie B svizzera (Challenge League). La sua prima stagione a questi livelli vive di alti e bassi, gioca con molta costanza ma trova poco la porta, infatti a fine stagione riesce a portare un misero bottino di tre gol in 24 presenze. Il talentino svizzero però alza i giri del motore la stagione successiva, trascinando la sua squadra al terzo posto ad un passo dalla promozione nella massima serie Svizzera con 11 gol e 4 assist in 32 presenze.

Forte di questa bella stagione, gli occhi della Svizzera sono tutti per l’attaccante e il Losanna riesce a portarselo a casa prima della concorrenza. Per Amdouni è la prima esperienza in Super League ma riesce subito a trovare spazio e ritmo, diventando un giocatore fondamentale per i suoi, esordisce in casa del San Gallo il 24 luglio, il primo gol arriva alla terza partita nel pareggio per 2-2 contro il Basilea, a fine stagione porta il suo bottino a dodici gol e un paio di assist che lo eleggono tra i migliori calciatori del torneo. Numeri che non sono passati inosservati ai top club del campionato svizzero e il Basilea se lo aggiudica per una cifra vicino ai 5 milioni.

Al Basilea diventa subito grande protagonista, è un titolare intoccabile ed è una delle poche stelle che brilla anche quando la stagione sembrava essere piene di difficoltà per gli svizzeri. In campionato sigla 8 reti in 28 presenze, ma è in Conference League dove si fa notare maggiormente, 8 presenze dai gironi e 5 gol trascinando la squadra alla semifinale contro la Fiorentina. Con questa bell’annata, l’attaccante è riuscito a farsi notare anche dalla Nazionale, il 27 settembre 2022 esordisce nella vittoria per 2-1 della Svizzera nei confronti della Repubblica Ceca, mentre il primo gol è arrivato il 25 marzo 2023 nella facile vittoria contro la Bielorussia.

Zeki Amdouni è il tipico centravanti moderno, duttile e mai statico. Conta di una spiccata altezza (185cm) e una velocità impressionante rendendolo imprendibile nell’uno contro uno. Lo svizzero si può paragonare per prospettiva a giocatori del calibro di Ben Yedder per doti e movimenti di gioco e Ciro Immobile per gli inserimenti nello spazio che spesso prova in partita. Stasera il pubblico viola spera che il suo talento sarà ben arginato dai difensori di Vincenzo Italiano, una missione complicata, ma per arrivare in finale, serve fare questo grosso sforzo.

