Amburgo, follia Leistner: il difensore aggredisce un tifoso della Dinamo Dresda sugli spalti

Attimi di tensione nel post gara di Dinamo Dresda-Amburgo: il difensore della squadra ospite, Toni Leistner, reduce da una brutta sconfitta per 4-1 nella gara valida per la Coppa di Germania, ha improvvisamente interrotto l’intervista e aggredito direttamente sugli spalti un tifoso della squadra di casa, reo probabilmente di averlo insultato. Su Twitter circola il video di uno spettatore che ha ripreso integralmente la scena. Per Leistner molto probabilmente arriverà una squalifica.

Unbelievable scenes as Hamburg were knocked out by Dresden in the Cup pic.twitter.com/TWtXEM7NxI — Andrew Cesare (@AndrewCesare) September 14, 2020

Foto: Instagram personale