Ambrosino: “Ringrazio Conte per la fiducia. Spero ci saranno altre occasioni”

03/12/2025 | 22:14:27

Giuseppe Ambrosino, giocatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa dopo la gara di Coppa Italia contro il Napoli.

Queste le sue parole: “Per noi napoletani giocare qui è un di più. Sono molto contento e spero che con l’impegno ci saranno altre occasioni”.

L’emozione, però, lascia spazio anche alla consapevolezza di far parte di un percorso più grande: “Stare nel Napoli, accanto a compagni così importanti e un allenatore come Conte, è motivo di orgoglio. Per noi giovani può essere solo un vantaggio”.

Schierato sull’esterno sinistro, Ambrosino non si pone limiti: “A prescindere da dove il mister deciderà di impiegarmi, darò sempre il massimo”.

Una disponibilità totale che rispecchia l’atmosfera positiva respirata nello spogliatoio: “Il mister tiene in considerazione tutti. Io, come Vergara, daremo sempre tutto in allenamento. Poi spetta a lui scegliere chi mandare in campo”.

Foto: sito Napoli