Ambrosini punta sul Milan: “Scudetto? La squadra è attrezzata per arrivare in cima”

Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, nel corso di un’intervista alla Gazzetta dello Sport ha parlato della squadra di Pioli:

“C’è un equilibrio iniziale evidente. Il Milan ha una rosa ancora più strutturata di quella della passata stagione, c’è stato un miglioramento collettivo della squadra. Anche a fronte della perdita di Donnarumma che resta il portiere più forte in circolazione. Ma aver acquistato altri grandi giocatori, con un mix perfetto tra giovani ed esperti permetterà a tutti di esprimersi ancora meglio, di crescere. Il gruppo ne uscirà valorizzato. E le altre non è che si siano rinforzate in modo così netto. Scudetto? Dico che questo Milan è attrezzato per arrivare in cima, tra primo e secondo posto a volte passa un gol o un fuorigioco. La squadra garantisce competitività, il gioco delle previsione è fine a se stesso. Ho visto una squadra sicura di sé, convinta di quello che fa, forte e motivata. Se l’anno scorso potevano “nascondersi” dietro l’effetto sorpresa, stavolta tutti sono pronti a esporsi e prendersi responsabilità. Sentono di poterlo fare perché la base è davvero forte: se non vincono ovviamente non sarà un fallimento”.

Foto: Ambrosini screenshot Sky