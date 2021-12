Ambrosini: “Kessie via? Faccia la sua scelta, ma il Milan non è inferiore a chi gli offre di più”

Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, oggi opinionista per DAZN e Amazon Prime, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport. Ecco un breve estratto in cui parla del momento del club rossonero: “Sulla trequarti Pioli ha fatto un capolavoro, ma tra essere competitivi e vincere manca ancora uno scalino. Kessie? Scelga senza condizionamenti, ma questo club non è inferiore a chi offre di più”. Foto: Instagram personale Ambrosini