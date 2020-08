In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, Massimo Ambrosini ha detto la sua sul rapporto tra il Milan e Ibrahimovic: “Direi che è molto complicato non dare tutto in mano a uno come Ibrahimovic. La prossima stagione l’asticella rossonera si alzerà e occorre gente come lui, in grado di dare ai compagni la consapevolezza di rimanere tra e prime quattro”.

Foto: Instagram personale