Ambrosini: “Ero tristissimo quando ho dato l’addio al Milan, c’è stata una gestione poco attenta”

Massimo Ambrosini, ex centrocampista rossonero, ha parlato del suo addio al Milan a Radio Serie A. Ecco le sue parole:

“C’è stata una gestione poco attenta. E’ giusto che loro pensassero ad altro, io avevo 37 anni, ma era anche giusto che lo comunicassero in maniera diversa e forse se ne sono resi conto. A me l’hanno comunicato in due momenti: vinciamo a Siena e ci qualifichiamo in Champions League, il giorno dopo vado in vacanza e chiamo Adriano Galliani e per me non era concepibile che io lasciassi il Milan. Poi mi ha detto che c’era Bryan Cristante che stava giocando di più. Dopo due settimane di sì e di no, ero in riva al mare a Pesaro e mi è arriva la chiamata dello stesso Galliani che mi ha disse “Guarda Massimo …”. Ero tristissimo, ho finito a 492 presenze e il mio sogno era quello di arrivare a 500, ma non era tanto quello, io non mi vedevo altrove”.

Foto: Ambrosini instagram