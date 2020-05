Amauri rivela: “Inzialmente, nel 2012 dovevo andare al Milan, non alla Fiorentina”

Intervistato da SKY Sport, l’ex-attaccante Amauri ha rivelato un retroscena sul suo addio alla Juventus: “Marotta tentò di vendermi al Marsiglia, ma rifiutai. Sentivo l’appoggio di Conte, che però a quel punto mi mise fuori rosa. E pensare che a gennaio dovevo andare al Milan e non a Firenze. A fine mercato i rossoneri mi dissero che la trattativa non si sarebbe conclusa e io non potevo restare fermo per tutta la stagione. Il mio gol a San Siro permise alla Juventus, che vinse a Palermo, di conquistare la vetta della classifica che poi conservò fino alla fine.”

Foto: ViolaNews.it