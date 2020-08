Amauri nella “Hall of fame” del Palermo: “Un grandissimo onore”

Anche il Palermo avrà la sua “Hall of fame”, insieme al museo che aprirà i battenti a breve. La società ha chiesto direttamente ai tifosi rosanero di scegliere gli undici giocatori più rappresentativi. Tra gli altri, scelto anche Amauri che ha ringraziato così attraverso il proprio profilo ufficiale Instagram: “Nel Palermo anche fare solo la riserva nella hall of fame è un grandissimo onore. ⁣Grazie di cuore. Vostro per sempre”.

Foto: Repubblica.it