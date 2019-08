Amantino Mancini è arrivato (puntuale). E il Foggia conferma la presentazione

Non nei prossimi giorni, ma subito. Infatti, come anticipato ieri , è arrivato stamattina a Roma e sta per raggiungeredove verrà presentato (e anche in questo caso confermata la nostra notizia di ieri). Questo il comunicato del club pugliese: “Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra rossonera al sig. Alessandro Faioli Amantino Mancini. Il 39enne tecnico brasiliano, ex calciatore di AS Roma, Inter e AC Milan, verrà presentato questa mattina a margine della conferenza stampa”.