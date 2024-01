Amadou Onana, più di una suggestione per il Barcellona

Uno degli obiettivi prioritari del Barcellona per la prossima stagione è l’acquisto di un pivot al centro del campo. Un anno dopo la partenza di Sergio Busquets, il club è ancora alla ricerca del suo sostituto. L’estate scorsa hanno ingaggiato Oriol Romeu , ma l’ex giocatore del Girona era una soluzione d’emergenza dato che non c’erano soldi per fare offerte di spessore. L’infortunio di Gavi ha dimostrato che non esiste nessun altro giocatore con un profilo simile, in grado di mettere costantemente pressione agli avversari. Secondo quanto appreso da Marca, il Barcellona di Xavi spera di ingaggiare Amadou Onana, giocatore dell’Everton che è molto popolare sui taccuini dei dirigenti blaugrana, per le sue capacità tecniche e per il fisico imponente, con i suoi 195 centimetri. È un nazionale con il Belgio, con il quale ha già giocato nove partite. Se l’Everton decidesse di lasciarlo partire, il suo prezzo si aggirerebbe sui 50 milioni, una cifra considerevole per la situazione finanziaria del Barcellona. Ci sono già stati alcuni contatti, non è stata aperta alcuna trattativa perché se ne parlerebbe per il mercato estivo.

Foto: Instagram Amadou Onana