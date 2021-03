Amadeus: “Ibra mi ha detto di essere stanco dopo ieri sera. Strano, in campo non lo è mai”

Il conduttore del Festival di Sanremo, Amadeus, dopo la prima serata andata in scena ieri, nella conferenza stampa odierna in vista della seconda serata prevista per stasera, ha parlato anche dell’esordio di Zlatan Ibrahimovic sul palco dell’Ariston: “Zlatan è un ragazzo molto intelligente e l’italiano lo capisce bene, mi ha sorpreso perchè ha dimostrato di saper tenere bene il palco, lui in primis ha chiesto di avere un ingresso “discreto” nel mondo dello spettacolo. Siamo soddisfatti e contenti di quanto ha fatto ieri, ha un sorriso contagioso. Stasera si collegherà da Milano e domani tornerà qui. Ieri, alla fine della serata mi ha confidato di essere stanco, una cosa che in campo non gli capita mai”.

Foto: Twitter personale