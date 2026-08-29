Alvini: “Vogliamo salvarci con la nostra identità. Mercato? Devo allenare tanti giocatori nuovi, non è un puzzle”

29/08/2026 | 21:12:30

Alvini ha parlato a DAZN dopo la vittoria del Frosinone contro la Fiorentina: “Firenze per me rappresenta tanto. È il posto dove sono nati i miei figli, ci sono tante situazioni. Questo stadio ci ha visto tante partite. Ho abitato a Firenze nel 2005, per un anno, quindi venire qui è speciale. Vogliamo salvarci con la nostra identità. Conosciamo questa strada, ha dato risultati e la affrontiamo anche con avversari più forti. Domenica abbiamo fatto una buona partita, nel complesso, con una squadra molto forte come la Juventus. Mercato? Tu devi allenare 14-15 giocatori nuovi su dei concetti. Non è che tu apri una bustina delle figurine e attacchi i giocatori nelle squadre. Oggi costruire una squadra è un puzzle, è un lavoro”.

foto x frosinone