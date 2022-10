Alvini: “Siamo vivi. Ciofani può recuperare mentre Zanimacchia è da valutare”

In vista della sfida contro la Sampdoria, il tecnico della Cremonese Alvini ha parlato in conferenza stampa: “Arriva una sfida importante e lo sappiamo, siamo pronti per affrontarla. Sicuramente c’è qualche problemino, portiamo avanti le situazioni di Chiriches e Radu che non sono convocati, in più vanno valutati Ciofani e Zanimacchia. Il primo sembra recuperabile, per Zanimacchia vedremo nel primo pomeriggio”. Sulle voci di una possibile panchina fragile che lo hanno rincorso poi: “Arrivo sereno alla sfida, ma consapevole che stiamo lavorando forte ed è una partita determinante. Quello che stiamo facendo è sotto gli occhi di tutti. Può mancarci qualcosa, ma siamo vivi e siamo nel pieno di un percorso tutti insieme. Ci arrivo carico come tutti i calciatori, concentrati e consapevoli che possiamo crescere ancora. Siamo uniti, ce la vogliamo giocare e daremo tutto per la Cremonese”.

Foto: sito Cremonese