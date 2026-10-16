Alvini: “Raimondo è stato voluto fortemente dalla società. Siamo una squadra che deve godere di ciò che fa”

16/10/2026 | 23:14:37

Il tecnico Alvini commenta la vittoria del Frosinone sul Sassuolo a DAZN: “Raimondo è stato voluto da Castagnini. Io ho avallato la scelta. Ha margini di miglioramento, ha lavorato bene in ritiro e il frutto di questo sta arrivando, ma deve avere la voglia e l’ambizione di migliorarsi. Siamo una squadra che deve godere di ciò che fa, dietro c’è un lavoro forte. Vogliamo esprimere questa idea qui e ci stiamo riuscendo. Vogliamo vincere la partita, dominarla nell’aggressione e il merito è dei calciatori. La fortuna di noi allenatori sta nei giocatori. Sono loro a portare in campo le idee. L’importante è avere la personalità e la voglia di determinare. Sono più maturo sicuramente rispetto a quando allenavo nei dilettanti e dedico il premio (di allenatore del mese, ndr) a tutto il mio staff. Deve essere solo l’inizio”.

Foto: Sito Cosenza