Alvini: “Raimondo? C’è preoccupazione ma aspettiamo gli esami. Questa è la vittoria più bella fino ad ora”

01/11/2026 | 18:40:40

Massimiliano Alvini analizza la vittoria contro il Torino in conferenza stampa: “Abbiamo concesso pochissimo al Torino che è una grandissima squadra. Bravi ai ragazzi che non si sono innervositi quando poteva accadere. Infortunio Raimondo? Dobbiamo aspettare domani degli esami strumentali, sicuramente c’è preoccupazione. Questa è stata la vittoria più bella delle sei, per l’idea e per come ci siamo adattati contro una grandissima squadra. Se potessi oggi abbraccerei tutti i calciatori perché ho da dirgli poco se non grazie. Loro sanno cosa pretendo ma non posso fare altro che ringraziarli”.

Foto: X Frosinone