Alvini: “Punto importante, segno di partenza. Per la salvezza ci siamo”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Massimiliano Alvini ha così commentato il pareggio ottenuto dalla Cremonese contro il Sassuolo: “Questa è la crescita che la squadra deve fare in questo momento. Creiamo diverse situazioni, ma stiamo regalando qualcosa in queste situazioni, potremmo essere più cinici e concretizzare qualcosa in più. Ma questo è un punto significativo, per tutti noi e per Cremona. E’ un segno di partenza. Lo accogliamo con la consapevolezza che ci siamo anche noi e diremo la nostra. Ogni allenatore ha le sue fortune con i suoi calciatori. Noi possiamo determinare con le idee e il lavoro, ma sono importanti i calciatori, tutti, anche quelli che non giocano. Noi dipendiamo tanto da loro. Il rapporto è bello, poi discutiamo, è normale, ma i giocatori sono importanti”. E infine ha spiegato l’ingresso di Castagnetti nella ripresa: “A un certo punto del secondo tempo facevamo fatica sugli inserimenti loro perché hanno più gamba e conoscenza. Abbiamo dunque messo Castagnetti per avere un palleggio maggiore, una gestione del possesso migliore. Zanimacchia stava andando in deficit e volevo avere maggiore qualità quando loro entravano. Abbiamo retto bene, portando a casa un risultato importante, dovevamo muovere la classifica“.

Foto: sito Cremonese