Alvini: “Ora voglio essere determinante anche in Serie A, ce la siamo meritata”

08/05/2026 | 23:19:49

Il tecnico del Frosinone Massimiliano Alvini festeggia dopo la promozione dei ciociari in Serie A: “Penso che oggi per è la chiusura di un percorso di 25 anni, una società straordinaria che ringrazio per avermi dato la possibilità, e ora voglio determinare anche in Serie A. E’ arrivato il momento di fare bene. La nostra è una squadra molto disciplinata, questa è una promozione fantastica, meritata. E’ un risultato meritato da parte della squadra, quando fai un campionato così, con 81 punti, è bello festeggiare con la propria gente”.

foto x frosinone