Alvini: “Noi allenatori dipendiamo dai giocatori, se non sposano le tue idee sei morto”

25/10/2026 | 17:35:26

Le parole di Alvini a Dazn dopo il pareggio di Bergamo: Noi allenatori dipendiamo dai giocatori. Ci deve essere una relazione tra di noi, se non ti sposano il pensiero, sei morto. La squadra vuole farlo. Sono contentissimo per Schmid. C’è un buon rapporto basato sulla fiducia e il dialogo. Ho avuto la fortuna di avere Castagnini come direttore sportivo e stiamo tracciando un percorso assieme. Quella Cremonese lì era straordinaria in un progetto completamente nuovo”.

foto x frosinone