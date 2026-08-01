Alvini: “Mercato? Servono rinforzi. Mi aspetto giocatori funzionali al nostro gioco”

01/08/2026 | 22:13:50

Il tecnico del Frosinone, Massimiliano Alvini, ha parlato in conferenza stampa dopo l’amichevole contro il Benevento.

Le sue parole: “E’ stato un buon test per quanto riguarda noi il migliore dei tre dell’ultima settimana, contro un ottimo avversario. E’ stata una buona partita, primo tempo di buon livello. Il primo quarto d’ora, venti minuti della ripresa non mi sono piaciuti. Più che i subentrati abbiamo smesso di correre eravamo stanchi prima del previsto. E’ stato un buon test”.

Su Zerbin: “Non ho tempo, lo devo integrare il prima possibile i nuovi. Nel far capire quello che vogliamo. Sono contento della sua prestazione, mi piacerebbe farlo essere frizzante come lo è stato qualche anno fa qui. Porto a casa indicazioni migliori rispetto ad altre partite. Mi interessa la crescita che stiamo avendo”.

Floro Flores ha detto che questa squadra fa giocare male gli avversari… “Noi abbiamo un’identità ben precisa ed è quella che voglia perseguire e portare avanti. Vogliamo fare il nostro percorso. Oggi abbiamo fatto alcuni errori dettati anche dalla preparazione. Per quello che ho a disposizione”.

Mister ora si aspetta rinforzi di categoria? “Assolutamente, me lo aspetto. Mi aspetto che arrivino dei calciatori arrivino funzionali alla nostra idea di gioco”

Mister si parla oltre che di Cheddira, di attaccanti stranieri. In tal caso potrebbe esserci un problema di ritardo nell’adattamento? “Sicuramente si. Il mercato non lo faccio io. Ho chiesto delle caratteristiche ma l’adattabilità di certi calciatori richiede del tempo ma questo è naturale. Spero di avere la squadra quanto prima, in queste settimane poiché il 23 inizia il campionato”.

Foto: X Frosinone