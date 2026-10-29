Alvini: “Kvernadze ha più gamba di Kvaratskhelia. La classifica la guardo ma dobbiamo salvarci. Il calcio è lo sport più bello del mondo”

29/10/2026 | 21:03:50

Massimiliano Alvini commenta lo show del Frosinone, vittorioso 5-1 sul Lecce, a DAZN: “Il calcio è uno spettacolo, divertimento nel bene e nel male. Io allenatore cerco di giocare la partita per far divertire la gente che viene. Il calcio è lo sport più bello del mondo. Non c’è un posto migliore per un uomo che stare allo stadio. La fortuna di un allenatore è allenare giocatori con certe caratteristiche, come Kvernadze, Ghedjemis, Zerbin e Fini. Kvernadze? Lui è diverso da Kvaratskhelia. Kvara è più fantasista, Kvernadze ha più gamba. Chi è che non guarda la classifica (ride, ndr). Il nostro obiettivo è la salvezza e con 17 punti non ti salvi”.

Foto: X Frosinone