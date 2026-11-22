Alvini: “Il nostro primo tempo è stato straordinario ma se contro il Milan commetti questi errori, ci sta poi alla fine perdere così”

22/11/2026 | 21:28:48

Il tecnico del Frosinone, Massimiliano Alvini, ha parlato in conferenza stampa al termine del match perso contro il Milan. Queste le sue parole:

“Abbiamo commesso un errore sul primo gol che è proprio un errore nostro di concetto, mentre gli altri gol che abbiamo preso sono gol che possiamo assolutamente evitare. Se vieni a Milano contro il Milan e commetti questi errori, ci sta poi alla fine di perdere così, con un risultato così ampio. Questa è l’analisi, anche se penso che il risultato sia anche troppo ampio: il primo tempo, secondo me, è stato straordinario da parte nostra. Se le assenze hanno pesato? Secondo me non è questo ad aver influito sul risultato quanto piuttosto l’atteggiamento, l’idea o la strategia di gara. E sicuramente abbiamo commesso, come ho detto prima e lo ripeto, degli errori che di solito non commettiamo”.

Foto: X Frosinone