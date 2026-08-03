Alvini: “Il mercato va bene, mi fido del ds Castagnini. Obiettivi? Molti miei colleghi si nascondono”

03/08/2026 | 11:00:23

Il tecnico del Frosinone Massimiliano Alvini ha concesso un’intervista a Repubblica: “Come ci si salva? Credendo nelle nostre idee, tutti insieme: squadra, società, staff. Il mercato come va? Bene, ma non lo faccio. Il mio compito è allenare. Ho un ds, Castagnini, di grande esperienza. Alvini dice le cose come stanno, non si sa nascondere. Bisogna essere onesti, sugli obiettivi e le ambizioni. E molti colleghi allenatori che guidano grandi club parlano di obiettivo quarto posto. Rispetto tutti, ma quella è una balla. Avessero fatto il mio percorso, parlerebbero chiaro”.

foto x frosinone