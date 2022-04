Alvini dopo Cittadella-Perugia: “Rigore volutamente non dato per mancanza di coraggio”

Massimiliano Alvini non ci sta e, dopo il pareggio del suo Perugia contro il Cittadella, ha energicamente mostrato la propria insoddisfazione per il rigore non fischiato al Grifo negli ultimi istanti di match, come apprendiamo da quanto dichiarato ai microfoni di Tef Channel: “Il rigore su Matos andava dato e basta. Io posso capire l’interpretazione di una mano, ma non dare un rigore così netto no. Secondo me è stato volutamente non dato per mancanza di coraggio. A noi con il Benevento ci richiamarono praticamente dagli spogliatoi. Oggi a 10 secondi dalla fine non ci è stata data la possibilità di cambiare il nostro finale di campionato. C’è rabbia e delusione. Mi devi dare il mio. A Brescia è stato uno scandalo. E stasera credevo che quando ha detto stop andasse a vedere al Var ed assegnasse il rigore sacrosanto. Il regolamento è chiaro e noi qui ci giochiamo le carriere. Non sono Inzaghi, Allegri o Mourihno ma avevo già chiesto un incontro per andare noi incontro agli arbitri e viceversa ma non mi è stata data mai risposta. Poi oggi venire qua era molto difficile, ma non ci siamo mai tirati indietro. Pur avendo fatto fatica siamo ancora sul pezzo“.

