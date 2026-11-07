Alvini: “Abbiamo avuto tante occasioni per pareggiarla. Dobbiamo fare più punti possibili per salvarci”

07/11/2026 | 17:39:56

Massimiliano Alvini commenta così la sconfitta contro il Cagliari in conferenza stampa: “La prestazione c’è stata, abbiamo avuto occasioni per pareggiarla ma non ci siamo riusciti. Avremmo dovuto azzannare la partita dall’inizio, ma sull’impegno c’è poco da dire. Cerchiamo sempre di portare la nostra identità ma siamo stati troppo leziosi, troppo palleggio e poca rifinitura efficace. Dispiace perché potevamo pareggiare. Onore al Cagliari che ha vinto. Sono incavolato, oggi mi aspettavo di tornare a casa con un risultato positivo. In questa sosta dobbiamo riflettere e migliorare, dobbiamo fare più punti possibili per centrare la salvezza”.