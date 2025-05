ALVARO CARRERAS, UNA FRECCIA NELL’ARCO DEL REAL

21/05/2025 | 15:00:39

Secondo quanto riportano fonti autorevoli dalla Spagna (Marca e AS), il Real Madrid ha praticamente chiuso per un rinforzo sulla corsia di sinistra. Si tratta di Alvaro Carreras Fernandez, terzino classe 2003, in forza al Benfica. Dalla Spagna hanno affermato che è stato raggiunto un accordo tra Real Madrid e Benfica e c’è anche uno verbale tra il club madrileno e il ragazzo, che tornerebbe in Spagna e anzi, anche al Real Madrid, dopo una brevissima parentesi da ragazzino.

Sempre secondo le fonti spagnole, si tratterebbe di un accordo per un contratto quinquennale, valido fino al 2030. L’intesa prevede uno stipendio lordo annuo compreso tra gli 8 e i 9 milioni di euro, a conferma della forte considerazione che la dirigenza madrilena ha nei confronti del giovane laterale. Il Real Madrid intende concludere l’operazione già nelle prossime settimane, con l’obiettivo di avere Álvaro Carreras a disposizione per il Mondiale per Club, manifestazione nella quale il club spagnolo punta a essere protagonista e magari provare a vincerlo. Per farlo, però, sarà necessario trovare un’intesa con il Benfica, proprietario del cartellino del calciatore in tempi abbastanza rapidi.

La clausola rescissoria fissata dal Benfica è di 50 milioni di euro. Una cifra che il Real Madrid ritiene eccessiva, nonostante il talento e la prospettiva del giocatore. Le parti stanno lavorando a una formula che consenta di ridurre l’esborso, eventualmente includendo bonus legati al rendimento e obiettivi futuri. Classe 2003, Álvaro Carreras è considerato uno dei migliori prospetti nel ruolo di terzino sinistro a livello europeo. La sua crescita al Benfica ha attirato l’attenzione di diversi club, ma è stata la determinazione del Real Madrid a fare la differenza.

Alvaro Carreras è nato a Ferrol, in Spagna, nel marzo 2003, Carreras ha giocato per squadre locali a livello giovanile (Racing Ferrol e Deportivo de la Coruña) prima di passare alle giovanili del Real Madrid nel 2017. Dopo 3 anni di sperienza ai Blancos, si è poi trasferito alle giovanili del Manchester United nel 2020, dove ha militato nell’Under 19, ed è stato convocato alcune volte dalla squadra principale da ten Hag, ma non ha mai esordito in prima squadra. I Red Devils lo hanno ceduto in prestito tre volte per farlo crescere: al Preston North End, dove ha esordito tra i professionisti, (una squadra di seconda divisione), al Granada durante la stagione 2023/23, dove ha giocato con continuità in Liga, ma è retrocesso. Nonostante tutto si è messo in luce a buonissimi livelli, per passare poi al Benfica, quando è stato utilizzato con un’opzione di acquisto per riscattare poi il giocatore per 6 milioni di euro più 3 di bonus dal Manchester United. Un investimento da nemmeno 10 milioni, quindi, nel luglio 2024. Che ora potrebbe valere 5 volte di più.

La stagione che sta per finire, Carreras ha dimostrato qualità eccezionali. Per lui 44 presenze stagionali, 33 in Liga portoghese, con 3 gol e un assist. In Champions 10 presenze, con 2 assist. Un profilo importante, bravissimo in fase di spinta, qualità eccelse, deve migliorare in fase difensiva, ma avrà modo e tempo per farlo. Il Real Madrid accelera per poterlo avere presto a disposizione e poterlo esibire già al Mondiale per Club.

Foto: X Benfica