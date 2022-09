Alvarez: “Momento magico, lo dedico alla famiglia. Il mio idolo è Suarez”

Agustín Álvarez match winner di Torino-Sassuolo, ha parlato a Dazn nel post partita, raccontando le sue emozioni per il primo gol in Serie A.

Queste le sue parole: “Penso alla mia famiglia è stato un momento bellissimo per me. Lo dedico a loro”.

Sull’ambientamento in Italia: “Il Sassuolo mi sta mettendo nella condizione di esprimermi al meglio e crescere. L’Italia è un paese nuovo per me: la lingua, il cibo, etc. ma qui ci sono i pressupposti giusti per far bene”.

Su chi sia il destinatario del suo primo messaggio: “Il primo messaggio lo manderò alla mia compagna”.

Su chi sia il suo idolo: “Il mio idolo è Luis Suárez con cui ho avuto la fortuna di condividere un’esperienza in Nazionale”.

Foto: sito Sassuolo