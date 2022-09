Alvarez: “La Fiorentina si era interessata a me, ma il Sassuolo mi ha cercato con insistenza”

Agustin Alvarez attaccante del Sassuolo, che sabato scorso ha trovato il primo gol in Serie A, ha parlato a la Gazzetta dello Sport in merito al mercato, con il Sassuolo che lo ha voluto con maggiore insistenza della Fiorentina.

Queste le sue parole: “Quando il mio agente mi ha detto dell’interessamento del Sassuolo, ho cominciato a studiare e a vedere le partite. Mi è subito sembrata una bella squadra con una chiara identità. E mi piaceva il fatto che segnasse tanti gol: per me era importante. A dicembre mi aveva cercato la Fiorentina, ma poi non si era concretizzato il trasferimento. Invece il Sassuolo mi ha davvero voluto e io sono molto contento di stare qui”.