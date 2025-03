Altro ribaltone: anche l’Inter rimonta dallo 0-2. Arnautovic-Calhanoglu e un autogol stendono il Monza (3-2)

L’Inter soffre più del previsto per avere la meglio del Monza. Come il Milan, altro ribaltone in questo sabato. Anche l’Inter, sotto 2-0, vince 3-2 e si porta a +4 momentaneo sul Napoli, in un turno, sulla carta, agevole ai nerazzurri, rispetto alle inseguitrici. Ma quanta sofferenza e difficoltà contro gli ultimi della classe.

Partenza soft dell’Inter, che trova un Monza che fa schermo davanti alla sua porta, provando a ripartire. Intorno al 20′, i nerazzurri alzano il ritmo. Al 22′, chance per Arnautovic, conclusione centrale con Turati bravo a respingere con un bel tuffo. Dal calcio d’angolo trova il vantaggio l’Inter. Serie di rimpalli, palla che finisce a Lautaro Martinez che calcia e insacca. Il 10 nerazzurro però tocca con il pugno della mano prima di tirare, gol annullato.

Clamoroso al Meazza al 31′. Difesa dell’Inter che si fa trovare impreparata su un colpo di tacco di Dani Mota Carvalho che trova Birindelli in corsa. L’esterno trova il gol del vantaggio brianzolo. Reagisce l’Inter con Dumfries che prova un pallonetto, ma Turati si salva. Inter che concede delle ripartenze pericolose ai biancorossi. Conclusione pericolosa di Bianco, para Martinez.

E proprio in una ripartenza, al 45′ arriva un clamoroso 2-0 del Monza. L’ex Keita Balde trova un angolo meraviglioso per lo 0-2 clamoroso al Meazza.

Reagisce l’Inter che trova immediatamente un gol pesantissimo con Arnautovic che riaprirebbe le cose in vista della ripresa. Dopo un controllo del VAR il gol viene convalidato per il 2-1. Si aspetta una ripresa altrettanto palpitante. E in effetti è così. L’Inter riparte con veemenza nella ripresa. Ci prova subito Dumfries, Turati para sul primo palo. Ancora Inter che cinge d’assedio il Monza, che sembra alle corde.

Al 64′ la pareggia l’Inter. Azione tambureggiante, cross in mezzo, raccoglie Dumfries che fa la sponda per Calhanoglu che calcia di controbalzo e batte Turati per il 2-2. Inzaghi cambia qualcosa, entrano Zielinski e Thuram. Ma la gara del centrocampista polacco dura 3 minuti. Problemi al polpaccio per l’ex Napoli che esce. Al posto Correa. Inter sul 3-4-3.

Al 76′ chance Inter. Ci prova Marcus Thuram con un destro a giro, palla alta di pochissimo. Al 78′ completa la rimonta l’Inter. Cross in mezzo, di prepotenza ci arriva Lautaro Martinez, colpo di testa che Turati toglie clamorosamente dalla porta. Ma la sfera era entrata con deviazione decisiva di Kyriakopoulos. La gol line technology segnala la rete. Inter in vantaggio sul 3-2.

Inter che ora va in scioltezza. All’83’, contropiede nerazzurro, Lautaro serve Thuram che a porta vuota calcia sul palo e si mangia il gol del 4-2 che avrebbe chiuso la contesa. All’89’ altra chance nerazzurra, ancora Calhanoglu, grandissima risposta di Turati che salva ancora il Monza.

Finisce 3-2 per l’Inter che si porta momentaneamente a +4 sul Napoli. Il Monza resta sempre ultimo ma ha mostrato un grande spirito.

Foto: Instagram Inter