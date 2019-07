Altro che ritiro: è il Boca la nuova vita di De Rossi. La ricostruzione della giornata

Daniele De Rossi ha ormai sciolto le riserve. Altro che ritiro, il suo futuro si chiama Boca, come anticipato poco dopo le 20 da TN.com, che ha addirittura dato i dettagli di un viaggio imminente nei prossimi giorni di Daniele a Buenos Aires per visitare le strutture del

club e definire i dettagli. Sarà un contratto breve, in linea con gli impegni e la particolarità del campionato argentino, ma si tratta di una scelta convinta, dettata anche dallo scrupolo di non indossare altre maglie in Italia. La Fiorentina ci aveva provato fino a stamattina, proponendo un biennale ma incassando un cortese rifiuto di De Rossi malgrado i rapporti con Montella e Pradè. Il Boca è pronto ad accoglierlo, una passione che DDR ha sempre avuto e un desiderio che sta ormai per concretizzarsi.

Foto: twitter ufficiale Roma